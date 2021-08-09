С начала года "Харьковгоргаз" обследовал более 500 км газовых сетей
За первое полугодие текущего года АО "Харьковгоргаз" провело комплексное приборное обследование более 500 км газопроводов Харькова. Было выявлено 245 утечек природного газа, как на надземных газопроводах, так и на газопроводах-вводах, из которых 11 – на подземных распределительных газопроводах.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"При КПО работники службы определяют местонахождение утечки, глубину залегания газовых сетей, проверяют сплошность изоляционного покрытия и герметичность газопроводов", - говорится в сообщении.
Кроме того, по словам пресс-службы, специалистами службы контроля за производством проведено полное техническое обследование 400 км газопроводов, во время которого определено техническое состояние изоляционных покрытий, металла трубы при шурфових обзорах и осуществлен коррозионную диагностику газопроводов.
"Обследование происходит при помощи высокоточных и высокочувствительных приборов, по результатам которых принимается решение о возможной дальнейшей эксплуатации газопроводов и включение их в план капитальных ремонтов и реконструкции объектов системы газоснабжения. Благодаря современному оборудованию значительно сокращается время поиска поврежденных сетей и точно определяются места утечек", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что наибольший объем работ комплексного приборного обследования подземных газопроводов проводится в летний период до промерзания и после полного оттаивания почвы. До конца 2021 года специалисты службы КПО обследуют еще около 800 км газораспределительных сетей Харькова.