З початку року "Харківміськгаз" обстежив понад 500 км газових мереж

За перше півріччя поточного року АТ "Харківміськгаз" провело комплексне приладове обстеження понад 500 км газопроводів Харкова. Було виявлено 245 витоків природного газу, як на надземних газопроводах, так і на газопроводах-вводах, з яких 11 – на підземних розподільних газопроводах.

"Під час КПО працівники служби визначають місцезнаходження витоку, глибину залягання газових мереж, перевіряють суцільність ізоляційного покриття та герметичність газопроводів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами прес-служби, фахівцями служби контролю за виробництвом проведено повне технічне обстеження 400 км газопроводів, під час якого визначено технічний стан ізоляційних покриттів, металу труби при шурфових оглядах та здійснено корозійну діагностику газопроводів.

"Обстеження відбувається за допомогою високоточних та високочутливих приладів, за результатами яких приймається рішення щодо можливої подальшої експлуатації газопроводів та включення їх до плану капітальних ремонтів та реконструкції об’єктів системи газопостачання. Завдяки сучасному обладнанню значно скорочується час пошуку пошкоджених мереж і точно визначаються місця витоків", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що найбільший обсяг робіт з комплексного приладового обстеження підземних газопроводів проводиться в літній період до промерзання і після повного відтавання ґрунту. До кінця 2021 року фахівці служби КПО обстежать ще біля 800 км газорозподільних мереж Харкова.