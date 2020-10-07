ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

С начала года Фонд соцстрахования профинансировал больничные на 7 млрд гривен

Автор: Юлия Струк

С начала года Фонд соцстрахования профинансировал больничные на сумму в 7 млрд гривен. Украинские работники провели на больничных в связи с травмами, болезнями, уходом за больными родственниками или изоляцией от COVID-19 около 21,5 миллиона дней.

Об этом сообщает правительственный портал.

Речь идет о больничных, которые фонд финансировал с января по сентябрь этого года.

"Для компенсации утраченного за это время заработка Фонд направил почти 7 миллиардов гривен", - указано в сообщении.

Самые читаемые новости

На сегодня Фонд профинансировал все заявления-расчеты, представленные работодателями в течение января-сентября в полном объеме.

В фонде обращают внимание, что размер выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника.

Напомним, в Украине начали выдавать электронные медицинские заключения. Первые медицинские заключения выдали в Киеве в минувшую субботу.

Как писало РБК-Украина, в начале июля Министерство здравоохранения запустило в тестовом режиме электронные больничные в два этапа.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины фонд соцстрахаболезнь