З початку року Фонд соцстрахування профінансував лікарняні на 7 млрд гривень

З початку року Фонд соцстрахування профінансував лікарняні на суму в 7 млрд гривень. Українські працівники провели на лікарняних у зв’язку з травмами, хворобами, доглядом за хворими родичами або ізоляцією від COVID-19 близько 21,5 мільйона днів.

Про це повідомляє урядовий портал.

Йдеться про лікарняні, які фонд фінансував з січня по вересень цього року.

"Для компенсації втраченого за цей час заробітку Фонд направив майже 7 мільярдів гривень", - вказано у повідомленні.

Станом на сьогодні Фонд профінансував усі заяви-розрахунки, подані роботодавцями упродовж січня-вересня у повному обсязі.

У фонді звертають увагу, що розмір виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника.

Нагадаємо, в Україні почали видавати електронні медичні висновки. Перші медичні висновки видали в Києві в минулу суботу.

Як писало РБК-Україна, на початку липня Міністерство охорони здоров'я запустило у тестовому режимі електронні лікарняні в два етапи.