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З початку року на Донбасі загинули 107 мирних громадян, - Радбез ООН

НовиниПолітика    29.05.2018 - 23:41
Фото: засідання Радбезу ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Фото: засідання Радбезу ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Більшість людей загинули в результаті артобстрілів або підірвалися на мінах

З початку року на Донбасі загинули 107 мирних громадян. Про це заявив голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Эртурул Апакан 29 травня під час брифінгу Ради безпеки ООН в Україні, передає РБК-Україна.

"Місія продовжує документувати всі випадки загибелі мирного населення. З початку року місія підтвердила загибель 107 мирних громадян. Більшість з них загинули або в результаті артобстрілів або підірвалися на мінах або саморобних вибухових пристроях. У більшості випадків, це сталося в квітні-травні", - заявив Апакан.

Нагадаємо, 29 травня розпочався брифінг на тему України в Радбезі ООН. Офіційний брифінг з цього питання скликаний на прохання Польщі.

В засіданні приймає участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Відео з засідання транслюють у прямому ефірі на сайті ООН.

У Радбезі сьогодні відбудеться брифінг на тему України У операціях ООН беруть участь 44 миротворця МВС
Теги публікації: ООН  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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