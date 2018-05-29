З початку року на Донбасі загинули 107 мирних громадян, - Радбез ООН

Більшість людей загинули в результаті артобстрілів або підірвалися на мінах

З початку року на Донбасі загинули 107 мирних громадян. Про це заявив голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Эртурул Апакан 29 травня під час брифінгу Ради безпеки ООН в Україні, передає РБК-Україна.

"Місія продовжує документувати всі випадки загибелі мирного населення. З початку року місія підтвердила загибель 107 мирних громадян. Більшість з них загинули або в результаті артобстрілів або підірвалися на мінах або саморобних вибухових пристроях. У більшості випадків, це сталося в квітні-травні", - заявив Апакан.

Нагадаємо, 29 травня розпочався брифінг на тему України в Радбезі ООН. Офіційний брифінг з цього питання скликаний на прохання Польщі.

В засіданні приймає участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Відео з засідання транслюють у прямому ефірі на сайті ООН.