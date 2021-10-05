С начала года "Днепрогаз" установил почти 4 тысячи индивидуальных счетчиков

"В этом году АО "Днепрогаз" установит более 5 тысяч индивидуальных счетчиков газа бытовым потребителям. НКРЭКУ предусмотрело для этого почти 11,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что срок установки счетчиков газа в Украине продлен до 1 января 2023 года. Сейчас коммерческим учетом голубого топлива в Днепре и Днепровском районе обеспечены более 90% домохозяйств.

"Работы по установке индивидуальных счетчиков газа специалисты АО "Днепрогаз" выполняют для потребителей полностью бесплатно, а для выполнения монтажных работ выделяется необходимое количество расходных материалов", - объясняет и.о. технического директора АО "Днепрогаз" Сергей Матиенко.

По словам прес-службы, основная проблема, которая возникает в процессе оснащения счетчиками многоэтажек, связанна с отсутствием доступа в газифицированные квартиры. Нередко некоторые жители сознательно препятствуют выполнению работ, отказывая в доступе для установки счетчиков.

"Кодекс ГРМ определяет: в случае отказа от установки прибора учета специалисты газораспределительной компании обязаны составить Акт о нарушении и Акт об отказе от установки счетчика. На основании данных документов расчеты за потребленный газ будут проводиться по предельным нормам потребления, которые в среднем в 3 раза больше действующих норм потребления газа. При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения предельная норма газопотребления составит 9,8 куб. м на 1 человека в месяц, при отсутствии горячего водоснабжения - 18,3 кубометра на 1 человека в месяц", - говорится в сообщении.

С актуальным списком адресов, по которым будут устанавливаться индивидуальные приборы учета газа, можно ознакомиться на сайте АО "Днепрогаз".