З початку року "Дніпрогаз" встановив майже 4 тисячі індивідуальних лічильників

"Цього року АТ "Дніпрогаз" встановить понад 5 тисяч індивідуальних лічильників газу побутовим споживачам. НКРЕКП передбачило для цього майже 11,5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що термін установки лічильників газу в Україні продовжено до 1 січня 2023 року. Наразі комерційним обліком блакитного палива у Дніпрі та Дніпровському районі забезпечені понад 90% домогосподарств.

"Роботи зі встановлення індивідуальних лічильників газу фахівці АТ "Дніпрогаз" виконують для споживачів повністю безкоштовно, а для виконання монтажних робіт виділяється необхідна кількість витратних матеріалів", - пояснює в.о. технічного директора АТ "Дніпрогаз" Сергій Матієнко.

За словами прес-служби, основна проблема, яка виникає в процесі оснащення лічильниками багатоповерхівок, пов'язана з відсутністю доступу в газифіковані квартири. Нерідко деякі жителі свідомо перешкоджають виконанню робіт, відмовляючи в доступі для установки лічильників.

"Кодекс ГРМ визначає: у разі відмови від установки приладу обліку фахівці газорозподільної компанії зобов'язані скласти Акт про порушення і Акт про відмову від установки лічильника. На підставі даних документів розрахунки за спожитий газ будуть проводитися за граничними нормами споживання, які в середньому в 3 рази більше діючих норм споживання газу. За наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання гранична норма газоспоживання становитиме 9,8 куб.м на 1 особу на місяць, за відсутності гарячого водопостачання - 18,3 кубометра на 1 особу на місяць", - йдеться у повідомленні.

З актуальним списком адрес, за якими будуть встановлюватися індивідуальні прилади обліку газу, можна ознайомитися на сайті АТ "Дніпрогаз".