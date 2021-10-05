ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

С начала года "Днепрогаз" установил почти 4 тысячи индивидуальных счетчиков

Новина українською →
Днепр, Вторник 05 октября 2021 16:40
С начала года "Днепрогаз" установил почти 4 тысячи индивидуальных счетчиков Газовый счетчик (facebook com infovlgas com ua)
Автор: Мария Тарарыева

За 9 месяцев 2021 года специалисты АО "Днепрогаз" установили для клиентов около 4 тысяч индивидуальных газовых счетчиков. Всего в текущем году компания планирует установить более 5 тысяч приборов учета.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепрогаза".

"В этом году АО "Днепрогаз" установит более 5 тысяч индивидуальных счетчиков газа бытовым потребителям. НКРЭКУ предусмотрело для этого почти 11,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что срок установки счетчиков газа в Украине продлен до 1 января 2023 года. Сейчас коммерческим учетом голубого топлива в Днепре и Днепровском районе обеспечены более 90% домохозяйств.

"Работы по установке индивидуальных счетчиков газа специалисты АО "Днепрогаз" выполняют для потребителей полностью бесплатно, а для выполнения монтажных работ выделяется необходимое количество расходных материалов", - объясняет и.о. технического директора АО "Днепрогаз" Сергей Матиенко.

По словам прес-службы, основная проблема, которая возникает в процессе оснащения счетчиками многоэтажек, связанна с отсутствием доступа в газифицированные квартиры. Нередко некоторые жители сознательно препятствуют выполнению работ, отказывая в доступе для установки счетчиков.

"Кодекс ГРМ определяет: в случае отказа от установки прибора учета специалисты газораспределительной компании обязаны составить Акт о нарушении и Акт об отказе от установки счетчика. На основании данных документов расчеты за потребленный газ будут проводиться по предельным нормам потребления, которые в среднем в 3 раза больше действующих норм потребления газа. При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения предельная норма газопотребления составит 9,8 куб. м на 1 человека в месяц, при отсутствии горячего водоснабжения - 18,3 кубометра на 1 человека в месяц", - говорится в сообщении.

С актуальным списком адресов, по которым будут устанавливаться индивидуальные приборы учета газа, можно ознакомиться на сайте АО "Днепрогаз".

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Газ
NEWS
Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер
Штормовое предупреждение: где будет сильный ветер
DAILY
Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы
Сергей Щербина, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы