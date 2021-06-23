С начала года "Днепрогаз" поверил 7 тысяч счетчиков

Совместно с представителями ГП "Днепрстандартметрология" специалисты АО "Днепрогаз" провели поверку более 7 тысяч бытовых счетчиков газа. Около 30% приборов были признаны непригодными из-за несоответствия измерительных характеристик.

С начала 2021 года почти 2 тысяч счетчиков, это около 30% от общего количества поверенных приборов, были признаны непригодными к дальнейшему использованию. Процедура поверки, предусмотренная действующим законодательством, позволяет потребителям получить достоверный учет газа и обеспечивает начисления за корректные объемы использованного энергоресурса.

"Поверка приборов выявляет погрешности учета газа, поэтому в ее проведении заинтересованы как клиенты, так и газораспределительное предприятие, - отмечает главный метролог АО "Днепрогаз" Олег Петрик. – Во время проверки комиссия часто выявляет факты повреждения счетчиков и несанкционированного вмешательства в работу измерительного устройства. В этом году установлено 115 таких случаев".

В пресс-службе отметили, что в зависимости от требований завода-производителя, счетчики необходимо поверять каждые 5-8 лет. Периодическая поверка выполняется за счет средств, предусмотренных в тарифе за доставку газа. Соблюдение сроков поверки отслеживает Оператор ГРМ. Однако потребитель также должен следить за достоверностью учета, а при наличии нареканий на работу прибора - обращаться в отдел обслуживания бытовых счетчиков АО "Днепрогаз".

"Напомним, что согласно Кодексу газораспределительных систем, потребитель несет ответственность за сохранность и целостность счетчика и пломб на нем. В случае выявления фактов повреждения прибора учета с целью несанкционированного отбора газа, нарушители должны будут оплатить ущерб, нанесенный газораспределительной компании. Кроме суммы ущерба, нарушителю придется также оплатить все услуги по отключению/возобновлению газоснабжения и стоимость самого счетчика вместе с монтажными работами", - говорится в сообщении.

Также в АО "Днепрогаз" напомнили, что по действующему законодательству, потребитель газа должен предоставить доступ представителям газовой компании к счетчику, после предъявления ими соответствующих служебных удостоверений и не препятствовать работе специалистов компании.