С начала года "Днепрогаз" поверил более 14 тысяч счетчиков газа

Совместно с представителями ГП "Днепрстандартметрология" специалисты АО "Днепрогаз" за 11 месяцев 2020 года провели поверку 14,3 тысяч бытовых счетчиков газа. Около 32% приборов были признаны непригодными из-за несоответствия измерительных характеристик.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепрогаза".

По результатам работы в 2020 году более 4,5 тысяч счетчиков, а это почти 32% от общего количества поверенных приборов, были признаны непригодными к дальнейшему использованию. Процедура поверки, предусмотренная действующим законодательством, позволяет потребителям получить достоверный учет газа и обеспечивает начисления за корректные объемы использованного энергоресурса.

"В зависимости от требований завода-изготовителя счетчики необходимо поверять каждые 5-8 лет. За соблюдением сроков поверки следит Оператор ГРС. Однако потребитель также должен контролировать достоверность учета, а при наличии жалоб на работу прибора обращаться в сервисный центр поверки счетчиков АО "Днепрогаз", - комментирует главный метролог компании Эдуард Слуцкий.

В компании отметили, что на работу счетчика могут влиять различные факторы. Например, длительный срок и ненадлежащие условия эксплуатации, износ механизмов, сторонние вмешательства в его работу. Так, с начала года специалисты "Днепрогаза" зафиксировали более 150 фактов вмешательств в приборы учета с целью уменьшения показаний счетного механизма.

"Напомним, что согласно Кодексу газораспределительных систем потребитель обязан обеспечивать сохранность и целостность счетчика газа и пломб на нем. В случае выявления фактов повреждения прибора учета с целью несанкционированного отбора газа нарушители должны будут оплатить ущерб, нанесенный газораспределительной компании. Кроме суммы убытков, нарушителю придется также оплатить все услуги по отключению/возобновлению газоснабжения и стоимость самого счетчика вместе с монтажными работами", - говорится в сообщении.