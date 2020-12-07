З початку року "Дніпрогаз" повірив більше 14 тисяч лічильників газу

Спільно з представниками ДП "Дніпростандартметрологія" фахівці АТ "Дніпрогаз" за 11 місяців 2020 року провели перевірку 14,3 тисяч побутових лічильників газу. Близько 32% приладів були визнані непридатними через невідповідність вимірювальних характеристик.

Про це повідомляє прес-служба "Дніпрогазу".

За результатами роботи в 2020 році понад 4,5 тисяч лічильників, а це майже 32% від загальної кількості повірених приладів, були визнані непридатними до подальшого використання. Процедура повірки, передбачена чинним законодавством, дозволяє споживачам отримати достовірний облік газу і забезпечує нарахування за коректні обсяги використаного палива.

"В залежності від вимог заводу-виробника лічильники необхідно перевіряти кожні 5-8 років. За дотриманням термінів повірки стежить Оператор ГРС. Однак споживач також повинен контролювати достовірність обліку, а при наявності скарг на роботу приладу звертатися в сервісний центр повірки лічильників АТ "Дніпрогаз", - коментує головний метролог компанії Едуард Слуцький.

У компанії відзначили, що на роботу лічильника можуть впливати різні фактори. Наприклад, тривалий термін і неналежні умови експлуатації, знос механізмів, сторонні втручання в його роботу. Так, з початку року фахівці "Дніпрогазу" зафіксували понад 150 фактів втручань в прилади обліку з метою зменшення показів відлікового механізму.

"Нагадаємо, що згідно з Кодексом газорозподільних систем споживач зобов'язаний забезпечувати збереження і цілісність лічильників газу та пломб на ньому. У разі виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу порушники повинні будуть сплатити збитки, завдані газорозподільній компанії. Крім суми збитків, порушнику доведеться сплатити всі послуги по відключенню/відновлення газопостачання і вартість самого лічильника разом з монтажними роботами", - йдеться в повідомленні.