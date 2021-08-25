С начала года "Днепрогаз" обследовал около 1100 км газовых сетей

В 2021 году АО "Днепрогаз" планирует обследовать более 1800 км газопроводов комплексным приборным методом. За семь месяцев работники службы КПО проверили около 1100 км газопроводов, что составляет 60% от запланированных показателей. В ходе работ было выявлено почти 200 повреждений изоляционного покрытия подземных газопроводов, 14 утечек газа на подземных и 49 утечек на надземных сетях.

"Важно понимать, что даже несущественные повреждения газовых сетей не только приводят к потерям природного газа, но и могут повлечь возникновение аварийных ситуаций, - рассказывает и.о. технического директора "Днепрогаза" Сергей Матиенко. - Для своевременного обнаружения утечек газа специалисты предприятия оснащены лазерными детекторами метана, газоиндикаторами, трассоискателями, оборудованием для контроля состояния изолирующего покрытия газопроводов без разрытия грунта и другими современными приборами".

В пресс-службе отметили, что после комплексного обследования газовых сетей специалистами компании принимается решение о возможности дальнейшей эксплуатации газопроводов и включение их в план капитальных ремонтов и реконструкции объектов системы газоснабжения.

"Общий объем финансирования мероприятий Плана развития газораспределительной системы АО "Днепрогаз" в 2021 году составляет 79 млн гривен. Около 40% средств будет потрачено именно на техническое переоснащение газовых сетей Днепра и Днепровского района. За эти средства персонал компани планирует провести реконструкцию более 3 км газопроводов, заменить 32 газорегулирующие пункты, построить 3 новые станции катодной защиты газопроводов и реконструировать 28 существующих станций электро-химической защиты газопроводов", - говорится в сообщении.