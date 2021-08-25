З початку року "Дніпрогаз" обстежив близько 1100 км газових мереж

У 2021 році АТ "Дніпрогаз" планує обстежити понад 1800 км газопроводів комплексним приладовим методом. За сім місяців працівники служби КПО перевірили близько 1100 км газопроводів, що становить 60% від запланованих показників. В ході робіт було виявлено майже 200 пошкоджень ізоляційного покриття підземних газопроводів, 14 витоків газу на підземних і 49 витоків на надземних мережах.

"Важливо розуміти, що навіть несуттєві пошкодження газових мереж не тільки призводять до втрат природного газу, а й можуть спричинити виникнення аварійних ситуацій, - розповідає в.о. технічного директора "Дніпрогазу" Сергій Матієнко. - Для своєчасного виявлення витоків газу фахівці підприємства оснащені лазерними детекторами метану, газоіндикаторами, трасошукачами, обладнанням для контролю стану ізолюючого покриття газопроводів без розриття грунту та іншими сучасними приладами".

У прес-службі зазначили, що після комплексного обстеження газових мереж фахівцями компанії приймається рішення про можливість подальшої експлуатації газопроводів і включення їх в план капітальних ремонтів і реконструкції об'єктів системи газопостачання.

"Загальний обсяг фінансування заходів Плану розвитку газорозподільної системи АТ "Дніпрогаз" у 2021 році становить 79 млн гривень. Близько 40% коштів буде витрачено саме на технічне переоснащення газових мереж Дніпра та Дніпровського району. За ці кошти персонал Компані планує провести реконструкцію понад 3 км газопроводів, замінити 32 газорегулюючі пункти, побудувати 3 нові станції катодного захисту газопроводів і реконструювати 28 існуючих станцій електро-хімічного захисту газопроводів", - йдеться в повідомленні.