С начала года боевики более 900 раз обстреляли украинских военных

С начала 2019 года российско-оккупационные войска осуществили 932 обстрелы позиций украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сегодня, 23 апреля, в городе Краматорск Командующий оббъединенных сил Сергей Наев провел встречу с зарубежной делегацией во главе с министром обороны Королевства Дания Клаусом Хйорт Фредериксеном.

Наєв рассказал о многочисленных фактах нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в том числе о применении тяжелого вооружения и основными факторами, которые привели к этому.

"Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что с начала 2019 года позиции Объединенных сил были обстреляны 932 раза, из которых 387 раз - с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Кроме того, командующий объединенных сил продемонстрировал датской делегации неопровержимые фото - и видеодоказательства обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации населенных пунктов, в результате чего пострадали мирные жители, были разрушены здания и повреждена инфраструктура.

Напомним, на Донбассе с начала суток, 23 апреля, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

РБК-Украина писало, что за последние два года более 56 гражданских лиц погибли, а 158 получили ранения в результате срабатывания мин и невибухлих боеприпасов.