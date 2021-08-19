С начала года аварийщиками "Криворожгаза" выполнено более 5 тысяч заявок

В компании говорят, что основная причина таких аварийных ситуаций - отсутствие регулярного технического обслуживания. Согласно действующему законодательству, ответственность за внутренние сети и их техническое обслуживание, состояние газового оборудования в частных домах и квартирах несут их владельцы и балансодержатели.

"Восемь аварийных бригад АДС дежурят круглосуточно, оперативно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную доставку газа. Большинство случаев можно избежать при условии проведения регулярного технического обслуживания внутренних сетей. Заключение договоров на техническое обслуживание позволяет провести ремонт или замену оборудования заранее", - пояснил технический директор АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

По словам пресс-службы, проводить техническое обслуживание может выбранная собственником или балансодержателем компания, которая имеет необходимые разрешения на работы с газовым оборудованием, соответствующую материально-техническую базу и квалифицированный персонал.

"Все работы, которые нужно провести во время технического обслуживания сетей и их стоимость определяются индивидуально для каждого потребителя, в зависимости от установленного газового оборудования. Узнать всю информацию и подписать договор можно во всех 104.ua Клиентских пространствах, которые обслуживают клиентов АО "Криворожгаз". Также получить консультацию можно в контакт-центре: 067 62 92 104, 056 46 26 104", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что Оператор ГРМ несет ответственность только за распределительные газопроводы. За внутренние сети и газовое оборудование в квартирах и частных домах ответственны владельцы, за общие сети в многоэтажках - балансодержатель (ОСМД, управляющая компания или другое предприятие, которое предоставляет услугу по содержанию дома). Это предусмотрено законом "О жилищно-коммунальных услугах", в котором указано, что техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения проводятся за счет совладельцев (ст.14, п.3).

"В утвержденный НКРЭКУ тариф за распределение газа затраты на эти работы не заложены. Граница, где начинается внутридомовая сеть, определяется актом балансовой принадлежности. Как правило, это точка присоединения к распределительному газопроводу", - говорится в сообщении.