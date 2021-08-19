З початку року аварійниками "Криворіжгазу" виконано понад 5 тисяч заявок

У компанії кажуть, що основна причина таких аварійних ситуацій - відсутність регулярного технічного обслуговування. Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та їх технічне обслуговування, стан газового обладнання в приватних будинках і квартирах несуть їх власники і балансоутримувачі.

"Вісім аварійних бригад АДС чергують цілодобово, оперативно виїжджають на виклики, ліквідують аварійні ситуації, щоб забезпечити безпечну і безперебійну доставку газу. Більшість випадків можна уникнути за умови проведення регулярного технічного обслуговування внутрішніх мереж. Укладання договорів на технічне обслуговування дозволяє провести ремонт або заміну обладнання заздалегідь", - пояснив технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

За словами прес-служби, проводити технічне обслуговування може обрана власником або балансоутримувачем компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, відповідну матеріально-технічну базу і кваліфікований персонал.

"Всі роботи, які потрібно провести під час технічного обслуговування мереж та їх вартість визначаються індивідуально для кожного споживача, залежно від встановленого газового обладнання. Дізнатися всю інформацію і підписати договір можна у всіх 104.ua Клієнтських просторах, які обслуговують клієнтів АТ "Криворіжгаз". Також отримати консультацію можна в контакт-центрі: 067 62 92 104, 056 46 26 104", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також нагадали, що Оператор ГРМ несе відповідальність тільки за розподільні газопроводи. За внутрішні мережі і газове обладнання в квартирах і приватних будинках відповідальні власники, за загальні мережі в багатоповерхівках - балансоутримувач (ОСББ, керуюча компанія або інше підприємство, яке надає послугу з утримання будинку). Це передбачено законом "Про житлово-комунальні послуги", в якому зазначено, що технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання проводяться за рахунок співвласників (ст.14, П. 3).

"У затверджений НКРЕКП тариф за розподіл газу витрати на ці роботи не закладені. Межа, де починається внутрішньобудинкова мережа, визначається актом балансової належності. Як правило, це точка приєднання до розподільного газопроводу", - йдеться в повідомленні.