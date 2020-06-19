С начала года АО "Николаевгаз" осуществило более сотни газификаций

Газовый вентиль (104.ua)

Работы проводятся в том числе в микрорайоне Леваневцев, который активно развивается

С начала года отделом капитального строительства АО "Николаевгаз" было газифицировано более 100 квартир. Проведено около 150 реконструкций систем газоснабжения по заявлениям потребителей, установлено около 50 приборов учета - по заявлениям и за средства клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках выполнения инвестиционной программы компанией АО "Николаевгаз" выполняются работы по ремонту и модернизации газовых сетей. В пресс-службе отметили, что в этом году уже было заменено около 1 км стального магистрального газопровода высокого давления на полиэтиленовый, заменено 12 шкафных газорегуляторных пунктов, установлено более 1,5 тыс. счетчиков газа и тому подобное.

"С началом карантина, к сожалению, работы, которые осуществляет отдел капитального строительства, были временно приостановлены, т.к. большинство из них связаны с прекращением газоснабжения и непосредственным общением с потребителями-заказчиками, а это запрещено требованиями соблюдения карантина. Но сейчас с введением адаптивного режима отдел с новыми силами наконец приступает к работам", - рассказывает директор по капитальному строительству Светлана Симчич.

По словам пресс-службы, сейчас отдел капитального строительства начинает работы по реконструкции катодных станций, которые защищают газопроводы от коррозии и блуждающих токов. Им также выполняются проектирование и реконструкции газовой системы, осуществляются строительно-монтажные, пуско-наладочные и другие виды работ, связанные со строительством новых и обслуживанием действующих объектов газораспределительной системы.

"За подробной информацией по видам работ, их стоимости, срокам выполнения и документальным сопровождением обращайтесь в Центры обслуживания клиентов АО "Николаевгаз", контакты которых вы найдете на официальном сайте компании", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева