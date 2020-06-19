ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З початку року АТ "Миколаївгаз" газифікувало понад сотню помешкань

Новини » Енергетика     19.06.2020 - 15:20
З початку року АТ "Миколаївгаз" газифікувало понад сотню помешкань
Газовий вентиль (104.ua)

Роботи проводяться в тому числі в мікрорайоні Леваневців, який активно розвивається

З початку року відділом капітального будівництва АТ "Миколаївгаз" було газифіковано понад 100 квартир. Проведено близько 150 реконструкцій систем газопостачання за заявами споживачів, встановлено близько 50 приладів обліку - за заявами і за кошти клієнтів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

В рамках виконання інвестиційної програми компанією АТ "Миколаївгаз" виконуються роботи з ремонту і модернізації газових мереж. У прес-службі відзначили, що в цьому році вже було замінено близько 1 км сталевого магістрального газопроводу високого тиску на поліетиленовий, замінено 12 шафових газорегуляторних пунктів, встановлено понад 1,5 тис. лічильників газу тощо.

"З початком карантину, на жаль, роботи, які здійснює відділ капітального будівництва, були тимчасово припинені, оскільки більшість з них пов'язані з припиненням газопостачання і безпосереднім спілкуванням з споживачами-замовниками, а це заборонено вимогами дотримання карантину. Але зараз з введенням адаптивного режиму відділ з новими силами нарешті приступає до робіт", - розповідає директор з капітального будівництва Світлана Симчич.

За словами прес-служби, зараз відділ капітального будівництва починає роботи по реконструкції катодних станцій, які захищають газопроводи від корозії і блукаючих струмів. Їм також виконуються проектування та реконструкції газової системи, здійснюються будівельно-монтажні, пуско-налагоджувальні та інші види робіт, пов'язані з будівництвом нових та обслуговуванням діючих об'єктів газорозподільної системи.

"За детальною інформацією за видами робіт, їх вартості, термінів виконання і документальним супроводом звертайтеся у Центри обслуговування клієнтів АТ "Миколаївгаз", контакти яких ви знайдете на офіційному сайті компанії", - йдеться в повідомленні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Миколаївгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся