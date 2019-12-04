С начала года АДС "Запорожгаза" получила около 42 тыс. вызовов

Иллюстративное фото (УНИАН)

Больше всего вызовов поступает в отопительный сезон

С начала года аварийно-диспетчерская служба АО "Запорожгаз" локализовала около 42 тыс. опасных ситуаций в домах потребителей. Около 80% случаев были связаны с утечками газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Больше всего вызовов поступает в отопительный сезон. Обычно их количество возрастает более, чем на 20%. По словам пресс-службы, это объясняется тем, что потребители начинают использовать газовые приборы для обогрева помещений, вмешиваются в конструкцию газовых приборов, а также ненадлежащим состоянием внутридомовых сетей.

"Ежедневно в аварийную службу АО "Запорожгаз" за помощью обращается около 100 клиентов. Большинство аварийных ситуаций возникает из-за того, что люди самостоятельно меняют, переставляют, ремонтируют газовое оборудование, вмешиваются в его работу. Хотя выполнять газоопасные работы, без риска для окружающих, имеют право только высококвалифицированные специалисты специализированных организаций", – отметил главный инженер АО "Запорожгаз" Виталий Нестеренко.

По словам пресс-службы, значительное количество обращений клиентов компании касается утечек газа на внутридомовых сетях. Обязанность о их регулярном обслуживании возложена на собственников или совладельцев многоквартирных домов. С начала 2019 года эта услуга является рыночной и может предоставляться специализированными организациями. При этом, выезды на аварийные вызовы потребителей, как и ранее, осуществляет только АО "Запорожгаз".

"Скорость и качество реагирования специалистов аварийно-диспетчерской службы в экстренных ситуациях зависит от уровня их профессионального мастерства. Поэтому работники "Запорожгаза" постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки в реальных условиях: принимают участие в смотр-конкурсах АДС, а также в тренировочных учениях с другими службами экстренного реагирования", - говорится в сообщении.