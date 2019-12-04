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З початку року АДС "Запоріжгазу" отримала близько 42 тис. викликів

Новини » Енергетика     04.12.2019 - 16:23
З початку року АДС "Запоріжгазу" отримала близько 42 тис. викликів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільше викликів надходить в опалювальний сезон

З початку року аварійно-диспетчерська служба АТ "Запоріжгаз" локалізувала близько 42 тис. небезпечних ситуацій в домівках споживачів. Близько 80% випадків були пов’язані з витоками газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільше викликів надходить в опалювальний сезон. Зазвичай їх кількість зростає більше, ніж на 20%. За словами прес-служби, це пояснюється тим, що споживачі починають використовувати газові приладі для обігріву приміщень, втручаються в конструкцію газових приладів, а також неналежним станом внутрішньобудинкових мереж.

"Щодня до аварійної служби АТ "Запоріжгаз" за допомогою звертається близько 100 клієнтів. Більшість аварійних ситуацій виникає через те, що люди самостійно міняють, переставляють, ремонтують газове обладнання, втручаються в його роботу. Хоча виконувати газонебезпечні роботи, без ризику для оточуючих, мають право лише висококваліфіковані фахівці спеціалізованих організацій", – зазначив головний інженер АТ "Запоріжгаз" Віталій Нестеренко.

За словами прес-служби, значна кількість звернень клієнтів компанії стосується витоків газу на внутрішньобудинкових мережах. Обов’язок про їх регулярне обслуговування покладений на власників або співвласників багатоквартирних будинків. З початку 2019 року ця послуга є ринковою і може надаватися спеціалізованими організаціями. При цьому, виїзди на аварійні виклики споживачів, як і раніше, здійснює тільки АТ "Запоріжгаз".

"Швидкість та якість реагування спеціалістів аварійно-диспетчерської служби в екстрених ситуаціях залежить від рівня їх професійної майстерності. Тому працівники "Запоріжгазу" постійно удосконалюють свої фахові навички в реальних умовах: приймають участь в огляд-конкурсах АДС, а також у тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування", - йдеться у повідомленні.

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