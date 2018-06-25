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З початку року понад 10 тис. кримчан звернулися за закордонними паспортами в Херсонську область

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 18:23
Фото: закордонний паспорт (УНІАН)
Фото: закордонний паспорт (УНІАН)

За 5 місяців цього року Держміграції у Херсонській області видала 1259 паспортів нового зразка - біометричні ID-картки

Державна міграційна служба України (ДМС) у Херсонській області за п'ять місяців 2018 року отримала від кримчан понад 10 тисяч запитів на оформлення закордонних паспортів. Про це розповіла головний спеціаліст зі зв'язків із громадськістю ДМС в області Вікторія Магдич, передає "Крим.Реалії".

"За п'ять місяців 2018 року ми видали 1259 паспортів нового зразка - книжку ми не виготовляємо, це біометричні ID-картки. За закордонними паспортами звернулися вже понад 10 тисяч кримчан за той же період, а з початку окупації ми надали понад 150 тисяч адміністративних послуг жителям півострова. Сюди входять і заміна паспортів, і вклеювання фото, і закордонні паспорти", – пояснила представник управління Держміграції.

Нагадаємо, минулого року лідер групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук повідомляв, що в окупованому Криму масово пропонують оформити український закордонний паспорт без виїзду на материк.

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Теги публікації: Крим, ГМС, загранпаспорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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