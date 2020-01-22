С начала эпидсезона от гриппа в Украине умерли 11 человек

С начала эпидсезона по состоянию на 22 января 2020 года 11 человек умерли от осложнений гриппа в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

Отмечается, что с 30 сентября 2019 года до 19 января 2020 года переболело 6,2% населенняи Украины и госпитализированы 67 113 человек, из них 78,7% - дети в возрасте до 17 лет.

Напомним, в Киеве за неделю третий 2020 года увеличилась заболеваемость на грипп и ОРВИ на 35,2%. За третью неделю 2020 года были зарегистрированы 9176 больных гриппом и ОРВИ.

РБК-Украина писало, что 14 января сообщалось, что с начала эпидемического сезона (октябрь-январь) от осложнений гриппа в Украине умерло 5 взрослых.

Ранее сообщалось, что в Украине от гриппа умерла беременная женщина. Она заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслойкой плаценты проведено кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипований. Ребенок выжил.

Напомним, в Украине под запрет попали известные лекарства от гриппа и простуды Фармацитрон Форте.