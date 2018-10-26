ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

С начала дня на Донбассе обстрелов не было, - ООС

Новости » Общество    26.10.2018 - 13:48
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

За прошедшие сутки произошло 17 обстрелов

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) от начала этих суток, 26 октября 2018, обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя пресс-центра ООС Алексея Жуганова.

По его словам, боевики не открывали огонь по украинских позициях и опорных пунктах. Однако Объединенные силы продолжают выполнение боевых задач в усиленном режиме.

Что касается ситуации за прошлые сутки, произошло 17 обстрелов со стороны боевиков.

"В каждом случае открытия огня противником командиры  обороняющихся подразделений, принимали адекватных мер. По уточненным данным разведки, за минувшие сутки, уничтожен один и ранены пять боевиков российско-оккупационных войск", - сказал Жуганов.

Добавим, в то же время в Минобороны отметили, что по состоянию на утро 26 октября на Донбассе был зафиксирован один обстрел со стороны боевиков на Луганском направлении неподалеку Крымского.

Напомним, в зоне проведения ООС на Донбассе за минувшие сутки, 25 октября 2018 года, ранения получил один украинский военный.

На Донбассе ранен один украинский военный В Донецкой области задержали танкиста "ДНР"
Темы: Новости ООС
Новости Украины ООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь