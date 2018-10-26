С начала дня на Донбассе обстрелов не было, - ООС

Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

За прошедшие сутки произошло 17 обстрелов

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) от начала этих суток, 26 октября 2018, обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя пресс-центра ООС Алексея Жуганова.

По его словам, боевики не открывали огонь по украинских позициях и опорных пунктах. Однако Объединенные силы продолжают выполнение боевых задач в усиленном режиме.

Что касается ситуации за прошлые сутки, произошло 17 обстрелов со стороны боевиков.

"В каждом случае открытия огня противником командиры обороняющихся подразделений, принимали адекватных мер. По уточненным данным разведки, за минувшие сутки, уничтожен один и ранены пять боевиков российско-оккупационных войск", - сказал Жуганов.

Добавим, в то же время в Минобороны отметили, что по состоянию на утро 26 октября на Донбассе был зафиксирован один обстрел со стороны боевиков на Луганском направлении неподалеку Крымского.

Напомним, в зоне проведения ООС на Донбассе за минувшие сутки, 25 октября 2018 года, ранения получил один украинский военный.