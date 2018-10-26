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З початку дня на Донбасі обстрілів не було, - ООС

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 13:48
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Минулої доби відбулось 17 обстрілів

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) від початку цієї доби, 26 жовтня 2018, обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представника прес-центру ООС Олексія Жуганова.

За його словами, бойовики не відкривали вогонь по українських позиціях і опорних пунктах. Проте Об'єднані сили продовжують виконання бойових завдань в посиленому режимі.

Щодо минулої доби, то відбулось 17 обстрілів з боку бойовиків. 

"У кожному випадку відкриття вогню противником командири підрозділів, що обороняються, вживали адекватних заходів. За уточненими даними розвідки, минулої доби, знищено одного та поранено п'ятьох бойовиків російсько-окупаційних військ", - сказав Жуганов.

Додамо, у той же час в Міноборони зазначили, що станом на ранок 26 жовтня на Донбасі був зафіксований один обстріл з боку бойовиків - на Луганському напрямку неподалік Кримського.

Нагадаємо, у зоні проведення ООС на Донбасі за минулу добу, 25 жовтня 2018 року, поранення отримав один український військовий

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Теми: Новини ООС
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