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Интервью

Безвизовым режимом с ЕС за год воспользовались 555 тыс. украинцев

НовостиОбщество    11.06.2018 - 09:47
Фото: украинские пограничники (facebook.com/DPSUkraine)
Фото: украинские пограничники (facebook.com/DPSUkraine)

Чаще всего украинцы выезжают в Евросоюз через Польшу

За год с введения безвизового режима с Евросоюзом упрощенной процедурой воспользовались 555 тыс. украинцев. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что всего с начала безвизового режима украинцы 20,3 млн раз пересекли границу с Евросоюзом, более 555 тыс. украинцев воспользовались всеми преимуществами безвизового режима.

Чаще всего украинцы выбирают авиационные пути для путешествий, меньше всего - по морю. Своеобразным "окном в Европу" для Украины остается Польша. Именно через нее в страны ЕС попадает наибольшее количество украинцев. Наименьший поток путешественников из Украины в страны ЕС - через словацкую границу.

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что со стороны украинцев нет никаких злоупотреблений, которые могли бы привести к лишению безвиза.

 

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Теги публикации: Евросоюз, Государственная пограничная служба, Безвизовый режим  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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