С начала августа в Украине утонули 20 человек

В Украине с начала августа утонули 20 человек. В минувшем месяце погибли на воде более 200 человек, а сначала года - более 800.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По оперативным данным, на водных объектах Украины только с начала месяца погибло уже более 20 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в летний период традиционно значительно возрастает количество жертв на водоемах.

Спасатели обращают внимание, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост.

"В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственные!" - предупреждают спасатели.

Напомним, с начала года в Украине утонули почти 800 человек, среди которых 80 детей.

Кроме этого, в мае, до начала купального сезона, утонули 47 человек.