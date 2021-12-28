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С начала агрессии РФ разоблачены более 20 российских шпионов, - СБУ

Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) с начала российской агрессии разоблачила более 20 российских дипломатов-разведчиков. Также были задержаны сотни диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Раскрыто более 20 кадровых сотрудников российской разведки, которые работали в Украине под прикрытием должностей дипломатов РФ", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, они объявлены регѕоп non grata.

Кроме того, с 2014 года в разных регионах нашей страны нейтрализовано более 30 вражеских агентурных сетей. Более 180 злоумышленников осуждены за государственную измену и шпионаж.

Вместе с тем СБУ обезвредила более 300 вражеских диверсионно-разведывательных групп. Из которых 26 злоумышленников задержаны на попытке подрыва объектов критической инфраструктуры, в том числе оборонного значения.

"Более 250 боевиков суд наказал к различным срокам заключения за преступления против государственной безопасности Украины. Среди них - главари и участники незаконных вооруженных формирований и террористических группировок так называемых "Л/ДНР", - добавляют в сообщении.

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