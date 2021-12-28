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Від початку агресії РФ викрито понад 20 російських шпигунів, - СБУ

Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України (СБУ) від початку російської агресії викрила понад 20 російських дипломатів-розвідників. Також було затримано сотні диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Викрито більш як 20 кадрових співробітників російської розвідки, які працювали в Україні під прикриттям посад дипломатів РФ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, їх оголошено рersona non grata.

Крім того, з 2014 року в різних регіонах нашої країни нейтралізовано понад 30 ворожих агентурних мереж. Більше ніж 180 зловмисників засуджено за державну зраду та шпигунство.

Разом з тим СБУ знешкодила понад 300 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. З яких 26 зловмисників затримано на спробі підриву об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі оборонного значення.

"Більше ніж 250 бойовиків суд покарав до різних термінів ув’язнення за злочини проти державної безпеки України. Серед них - ватажки та учасники незаконних збройних формувань і терористичних угруповань так званих "Л/ДНР", - додають у повідомленні.

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