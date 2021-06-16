С начала 2021 года "Волыньгаз" зафиксировал 58 случаев незаконного использования газа

Согласно требованиям Кодекса ГРМ, за незаконное использование газа потребители должны возместить нанесенный газораспределительной компании ущерб. В среднем, по каждому факту нарушения доначисляется около 15 тысяч гривен.

"В первую очередь потребители должны понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей, не только противозаконно, но и несет угрозу жизни и здоровью окружающих", - отметил коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомиз.

По словам пресс-службы, было также установлено 35 фактов вмешательства в работу газовых счетчиков бытовыми потребителями. Таким нарушителям осуществлено доначисление на сумму более 460 тысяч гривен.

"Экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся при участии независимых экспертов метрологии и стандартизации. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется по подтверждению факта кражи газа. Если вмешательство в работу счетчика не подтверждено экспертизой, то потребитель не платит ее стоимость", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в декабре 2018 года НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРМ. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки, потребителю, помимо стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. То есть независимо от того просрочен ли срок поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы - около 3 тысяч гривен и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально.