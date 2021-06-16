С начала 2021 года "Волыньгаз" зафиксировал 58 случаев незаконного использования газа

За пять месяцев 2021 года АО "Волыньгаз" выявило 58 случаев несанкционированного использования газа. Из них 6 путем врезки в систему газоснабжения. Всего за потребленный, но неоплаченный газ, нарушители должны заплатить более 643 тысяч гривен доначисленных убытков.

Согласно требованиям Кодекса ГРМ, за незаконное использование газа потребители должны возместить нанесенный газораспределительной компании ущерб. В среднем, по каждому факту нарушения доначисляется около 15 тысяч гривен.

"В первую очередь потребители должны понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей, не только противозаконно, но и несет угрозу жизни и здоровью окружающих", - отметил коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомиз.

По словам пресс-службы, было также установлено 35 фактов вмешательства в работу газовых счетчиков бытовыми потребителями. Таким нарушителям осуществлено доначисление на сумму более 460 тысяч гривен.

"Экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся при участии независимых экспертов метрологии и стандартизации. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется по подтверждению факта кражи газа. Если вмешательство в работу счетчика не подтверждено экспертизой, то потребитель не платит ее стоимость", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в декабре 2018 года НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРМ. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки, потребителю, помимо стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. То есть независимо от того просрочен ли срок поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы - около 3 тысяч гривен и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально.