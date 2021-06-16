З початку 2021 року "Волиньгаз" зафіксував 58 випадків незаконного використання газу

За п’ять місяців 2021 року АТ "Волиньгаз" виявило 58 випадків несанкціонованого використання газу. З них 6 шляхом врізки в систему газопостачання. Усього за спожитий, але неоплачений газ, порушники повинні сплатити понад 643 тисяч гривень донарахованих збитків.

Згідно з вимогами Кодексу ГРМ, за незаконне використання газу споживачі мають відшкодувати завдані газорозподільній компанії збитки. В середньому, за кожним фактом порушення донараховується близько 15 тисяч гривень.

"У першу чергу споживачі повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж, не тільки протизаконно, а й несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих", - зазначив комерційний директор АТ "Волиньгаз" Андрій Карпомиз.

За словами прес-служби, було також встановлено 35 фактів втручання в роботу газових лічильників побутовими споживачами. Таким порушникам здійснено донарахування на суму понад 460 тисяч гривень.

"Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю незалежних експертів метрології та стандартизації. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється за підтвердженя факту крадіжки газу. Якщо втручання в роботу лічильника не підтверджено експертизою, то споживач не сплачує її вартість", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що у грудні 2018 року НКРЕКП були внесені зміни до Кодексу ГРМ. Згідно зі змінами, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки, споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того чи прострочений термін повірки лічильника, порушники повинні сплатити вартість експертизи - близько 3 тисяч гривень і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально.