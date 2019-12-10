С начала 2019 года АДС "Николаевгаза" обработала более 8 тыс. заявок

В этом году аварийно-диспетчерская служба АО "Николаевгаз" локализовала около 3,5 тыс. опасных ситуаций в домах потребителей. 85% случаев были связаны с утечками газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Больше всего вызовов поступает в отопительный сезон. Обычно их количество увеличивается более чем на 25%. По словам пресс-службы, это объясняется тем, что клиенты начинают использовать отопительные газовые приборы, вмешиваются в их конструкцию, а также это связано с ненадлежащим состоянием внутридомовых сетей.

"Каждый день в аварийную службу АО "Николаевгаз" поступает около 100 звонков. Большинство аварийных ситуаций возникает из-за того, что люди самостоятельно меняют, переставляют, ремонтируют газовое оборудование, вмешиваются в его работу. Хотя выполнять газоопасные работы, чтобы это было без риска для окружающих, имеют право только работники специализированных организаций ", - говорит главный инженер АО "Николаевгаз" Алексей Рубский.

В пресс-службе отметили, что значительное количество обращений клиентов компании касается утечек газа на внутридомовых сетях. Обязанность по их регулярному обслуживанию возложена на владельцев или совладельцев многоквартирных домов. С начала 2019 года эта услуга стала рыночной и может предоставляться специализированными организациями, имеющими на это разрешение. При этом выезды на аварийные вызовы потребителей по-прежнему осуществляет только АО "Николаевгаз".

"Скорость и качество реагирования специалистов аварийно-диспетчерской службы в экстренных ситуациях зависит от уровня их профессионализма. Поэтому работники "Николаевгаза" постоянно совершенствуют свои практические навыки в реальных условиях - принимают участие в конкурсах АДС, а также в тренировочных учениях с другими службами экстренного реагирования", - говорится в сообщении.