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С начала 2018 года Украина экспортировала более 39 млн тонн зерновых культур

НовостиАПК    15.06.2018 - 22:23
Фото: экспорт зерна (cfts.org.ua)
Фото: экспорт зерна (cfts.org.ua)

За аналогичный период прошлого года было экспортировано 43 млн тонн зерновых

С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 39 млн тонн зерновых культур. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

"С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 39 млн тонн зерновых культур, в частности, почти 16,7 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 10 млн тонн, фуражной - 6,8 млн тонн), ячменя – 4,1 млн тонн, кукурузы - более 17 млн ​​тонн", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Департамента фитосанитарной безопасности и контроля в сфере семеноводства.

При этом за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 43 млн тонн зерновых, в частности, более 17 млн ​​тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 11,6 млн тонн и фуражной пшеницы более 5,7 млн тонн), ячменя - 5,2 млн тонн, кукурузы - более 19,7 млн тонн).

Кроме того, в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 4,8 млн тонн масличных культур.

Напомним, по состоянию на 1 июня экспорт зерновых уменьшился на 3,5 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Теги публикации: экспорт зерна, Госпродпотребслужба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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