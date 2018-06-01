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Экспорт зерновых уменьшился на 3,5 млн тонн

НовостиЭкономика    01.06.2018 - 21:21
Фото: погрузка зерна (cfts.org.ua)
Фото: погрузка зерна (cfts.org.ua)

В этом году Украина экспортировала почти 38 млн тонн зерновых

С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала почти 38 млн тонн зерновых культур. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности было экспортировано свыше 16,2 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 9,5 млн тонн, фуражной - более 6,7 млн тонн), ячменя - 4 млн тонн, кукурузы - более 16,5 млн тонн", - говорится в сообщении.

При этом за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 41,5 млн тонн зерновых, в том числе почти 17 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 11,3 млн тонн и фуражной пшеницы более 5,6 млн тонн), ячменя - 5,2 млн тонн, кукурузы - более 18,7 млн тонн).

Таким образом экспорт зерновых уменьшился на 3,5 млн тонн.

Напомним, по состоянию на 24 апреля экспорт зерновых в Украине уменьшился на 2,9 млн тонн.

Украина экспортировала более 30 млн тонн зерновых культур Украина уже экспортировала 16,3 млн тонн зерновых в 2017
Теги публикации: экспорт зерна  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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