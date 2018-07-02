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Интервью

С начала 2018 ФГИ перечислил в бюджет около 720 млн гривен от аренды госимущества

НовостиФинансы    02.07.2018 - 16:53
Фото: Виталий Трубаров (коллаж РБК-Украина)
Фото: Виталий Трубаров (коллаж РБК-Украина)

В июне в бюджет было перечислено 138 млн гривен

За первое полугодие текущего года Фонд госимущества перечислил в бюджет около 720 млн гривен. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

"Почти 720 млн гривен от аренды государственного имущества за первое полугодие 2018 года. Это 72% от годового плана", - сообщил он.

По словам чиновника, в июне бюджет получил 138 млн гривен.

"Мы отошли от практики, когда государственное имущество пустует и разрушается. И я в очередной раз подчеркну, что министерства и ведомства должны более активно передавать имущество для аренды, если оно не используется по назначению", - призвал Трубаров.

 

Фонд перерахував майже 720 мільйонів гривень від оренди державного майна за перше півріччя 2018 року. Це 72 відсотки від...

Опубліковано Віталієм Трубаровим Понеділок, 2 липня 2018 р.

Напомним, Фонд государственного имущества (ФГИ) запускает обновленную Единую базу данных оценки недвижимости и электронный модуль оценки.

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Теги публикации: ФГИ, Аренда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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