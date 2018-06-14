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Интервью

ФГИ обновил Единую базу данных оценки недвижимости

НовостиЭкономика    14.06.2018 - 16:47
Фото: Виталий Трубаров (kmu.gov.ua)
Фото: Виталий Трубаров (kmu.gov.ua)

Также введен электронный модуль оценки

Фонд государственного имущества (ФГИ) запускает обновленную Единую базу данных оценки недвижимости и электронный модуль оценки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава фонда Виталий Трубаров.

По его словам, теперь каждый отчет оценщика автоматически будет проходить "электронную" проверку на соответствие заложенным индикативом, ценовым показателям минимально допустимой стоимости.

"Заключить фиктивный договор купли-продажи квартиры в центре Киева за 200 тыс. гривен не удастся. Налог придется уплатить в соответствии со стоимостью, которая заложена в системе рыночных индикативов. Если определенная оценщиком стоимость ниже, система этот отчет заблокирует и соответственно нотариус не сможет оформить договор", - пояснил Трубаров.

Он сообщил, что по оценкам ФГИ, ежегодно государство от действий недобросовестных оценщиков теряет 2-3 млрд гривен, которые оседают в теневом рынке создавая так называемую "оценочную мафию".

Согласно данным фонда в мае в Единую базу данных оценки недвижимости занесено 65 тыс. отчетов об оценке, которые в "ручном режиме" проверить невозможно.

"С введением электронного модуля все махинации станут невозможными", - подчеркнул Трубаров.

Фото: принцип работы Единой базы данных оценки недвижимости (ФГИ)

Напомним, Фонд государственного имущества Украины разработал и передал в профильные министерства проект закона "Об аренде государственного и коммунального имущества", согласно которому значительно упрощается процедура сдачи в аренду госимущества.

ФГИ выполнил план поступлений от приватизации на 19,9%, - Счетная палата Советник по реструктуризации долгов ОПЗ может быть отобран в конце июля, - ФГИ
Теги публикации: ФГИ, имущество  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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