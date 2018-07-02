З початку 2018 ФДМ перерахував до бюджету близько 720 млн гривень від оренди держмайна

У червні в бюджет було перераховано 138 млн гривень

За перше півріччя поточного року Фонд держмайна перерахував до бюджету близько 720 млн гривень. Про це на своїй сторінці в Facebook написав в.о. голови ФДМ Віталій Трубаров.

"Майже 720 млн гривень від оренди державного майна за перше півріччя 2018 року. Це 72% від річного плану", - повідомив він.

За словами чиновника, в червні бюджет отримав 138 млн гривень.

"Ми відійшли від практики, коли державне майно пустує і руйнується. І я в черговий раз підкреслю, що міністерства і відомства повинні більш активно передавати майно для оренди, якщо воно не використовується за призначенням", - закликав Трубаров.

Фонд перерахував майже 720 мільйонів гривень від оренди державного майна за перше півріччя 2018 року. Це 72 відсотки від... Опубліковано Віталієм Трубаровим Понеділок, 2 липня 2018 р.

Нагадаємо, Фонд державного майна (ФДМ) запускає оновлену Єдину базу даних оцінки нерухомості та електронний модуль оцінки.