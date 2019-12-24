Начал работу первый коммуникационный и образовательный проект в антимонопольной сфере "Лига антитраста"

В Украине создана "Лига антитраста" - первый общественный проект, посвященный популяризации и образовательным программам в антимонопольной сфере.

Инициаторами проекта выступили общественные организации "Наші гроші" и «Совет защиты конкуренции и потребителей» (СЗКП).

Учредителями СЗКП выступили госуполномоченные АМКУ, члены Коллегии по рассмотрению жалоб в сфере закупок в 2015-2019 годах Агия Загребельская и Анна Артеменко, а также Юрий Николов - редактор сайта "Наші гроші", специализирующегося на освещении тендеров и антимонопольной тематике.

Новая общественная организация планирует проводить учебные и образовательные мероприятия, направленные на повышение осведомленности общественности о событиях в сфере антитраста, а также для повышения компетенций отраслевых специалистов.

"За годы работы в Антимонопольном комитете я на собственном опыте убедилась - Украина пока остается в плену монополистов и хищнических деловых практик. Этот уклад нужно менять, поэтому мы начинаем играть «вдолгую». Мы хотим увеличить количество людей, которые разбираются в антитрасте, и улучшить качество их знаний", - указала председатель правления "Совета защиты конкуренции и потребителей" Агия Загребельская.

В ближайших планах "Лиги антитраста" - семинары для специалистов в сфере закупок и различных направлений антимонопольной сферы.

"Мы знания обо всем спектре деятельности Антимонопольного комитета и знакомы с лучшим мировым опытом - от закупок и концентраций до выявления согласованных действий и нюансов государственной помощи", - отметила член правления СЗКП Анна Артеменко.

Первым мероприятием "Лиги антитраста" будет семинар "Публичные закупки. Лайфхаки" 29 января в Mercure Kyiv Congress Hotel по ул. Вадима Гетьмана, 6. Регистрация на семинар по ссылке. Компании, которые станут партнерами семинара получат дополнительные возможности, в том числе отдельный Workshop со спикерами.

Контакты "Лиги антитрастовые": league.antitrust@gmail.com, (044) 561-60-40, (067) 468-60-40.