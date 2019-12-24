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Начал работу первый коммуникационный и образовательный проект в антимонопольной сфере "Лига антитраста"

Новини » Прес-релізи     24.12.2019 - 17:24
Начал работу первый коммуникационный и образовательный проект в антимонопольной сфере "Лига антитраста"

В Україні створено «Лігу антитрасту» - перший громадський проект, присвячений популяризації та освітнім програмам в антимонопольній сфері.

Ініціаторами проекту виступили громадські організації «Наші гроші» та «Рада захисту конкуренції та споживачів» (РЗКС).

Засновниками РЗКС виступили держуповноважені АМКУ, члени Колегії з розгляду скарг у сфері закупівель в 2015-2019 роках Агія Загребельська і Анна Артеменко, а також Юрій Ніколов - редактор сайту «Наші гроші», який спеціалізується на висвітленні тендерів та антимонопольної тематики.

Нова громадська організація планує проводити навчальні та освітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності громадськості про події у сфері антитрасту, а також для підвищення компетенцій галузевих фахівців.

«За роки роботи в Антимонопольному комітеті я на власному досвіді пересвідчилась – Україна поки що залишається в полоні монополістів та хижацьких ділових практик. Цей уклад потрібно змінювати, тому ми починаємо грати «вдовгу». Ми хочемо збільшити кількість людей, що розуміються на антитрасті, і покращити якість їхніх знань», - вказала голова правління «Ради захисту конкуренції та споживачів» Агія Загребельська.

В найближчих планах «Ліги антитрасту» навчальні семінари для фахівців у сфері закупівель та різних напрямків антимонопольної сфери.

«Ми маємо знання про весь спектр діяльності Антимонопольного комітету та знайомі з кращим світовим досвідом – від закупівель і концентрацій до виявлення узгоджених дій та нюансів державної допомоги», - відмітила член правління РЗКС Анна Артеменко.

Першим заходом «Ліги антитрасту» буде семінар «Публічні закупівлі. Лайфхаки» 29 січня у Mercure Kyiv Congress Hotel по вул. Вадима Гетьмана, 6. Реєстрація на семінар за посиланням. Компанії, що стануть партнерами семінару, отримають додаткові можливості, у тому числі окремий Workshop зі спікерами.

Контакти «Ліги антитрасту»: league.antitrust@gmail.com , (044) 561-60-40, (067) 468-60-40.

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