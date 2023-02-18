Набув чинності закон про іноземців в ЗСУ: що змінилося

З початку повномаштабного російського вторгнення багато іноземців виявили бажання добровільно захищати Україну зі зброєю в руках. Серед них є громадяни Росії, Білорусі та Грузії, однак у разі повернення цих людей додому їх чекають реальні тюремні терміни. Для забезпечення правової визначеності стосовно проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства в усіх військових формуваннях Верховна Рада внесла зміни до законодавства.

Як зазначається в пояснювальній записці, законодавчо військова служба іноземців передбачалась лише в ЗСУ, до закону не були включені підрозділи, що утворились при Нацгвардії України. Зокрема полк "Азов", у якому служить багато іноземних громадян, що були позбавлені можливості перебувати легально на території України та в майбутньому отримати українське громадянство.

"Таким чином, даний законопроект необхідний для забезпечення правової визначеності стосовно порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у всіх без виключення, утворених відповідно до законів України, військових формуваннях", - йдеться в пояснювальній записці.

До того ж відповідно до змін у законі про імміграцію, окрему квоту на імміграцію визначено для осіб, які служили в ЗСУ, Нацгвардії та Держспецтранспорту незалежно від строку вислуги, якщо вони були визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я через наслідки захворювань або поранень (травм, контузій, каліцтв), зазнаних під час виконання обов’язків військової служби. Причому іноземці можуть отримати дозвіл на імміграцію в межах цих квот, навіть якщо вони виконали необхідні умови до набрання законом чинності. Зокрема якщо іноземець прослужив у ЗСУ менше ніж три роки й дістав поранення, захищаючи Україну, до набрання чинності цим законом.

Крім того, військовослужбовці-іноземці Нацгвардії та Держспецтранспорту на весь строк служби вважатимуться такими, що законно перебувають на території України. Надалі це дозволить їм отримати громадянство України. Закон визначає, що контракти з іноземцями та особами без громадянства про проходження ними військової служби в Національній гвардії України, укладені до набрання чинності законом, вважаються укладеними на законних підставах, чинними на день набрання чинності зазначеним законом та продовжують діяти протягом строку, на який їх було укладено.