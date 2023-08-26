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Набуття статусу учасника бойових дій спростили: роз'яснення Резнікова

Фото: в Україні спростили набуття статусу учасника бойових дій (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабінет Міністрів України змінив правила набуття статусу учасника бойових дій. Тепер для цього потрібна лише одна довідка.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

За його словами, спрощення процедури набуття статусу бойових дій полягає в тому, що кількість необхідних для цього документів зменшили. Тепер для того, щоб отримати такий статус, потрібно надати лише одну довідку про безпосередню участь в обороні України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії.

"Ця довідка має містити інформацію про документи, що підтверджують участь особи у відповідних заходах, і саме вона стане підставою для надання статусу учасника бойових дій", - розповів голова Міноборони.

Він уточнив, що такий крок допоможе звільнитися від зайвої бюрократії та прискорити процедуру надання статусу учасника бойових дій.

Статус учасника бойових дій

Нагадаємо, що статус учасника бойових дій дозволяє українським захисникам отримати низку пільг та гарантій.

Зокрема, люди з таким статусом можуть отримати 75% знижку на оплату комунальних послуг. Така пільга діє все життя.

Ознайомитись з тим, як її оформити, можетеу матеріалі РБК-Україна.

 

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