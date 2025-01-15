Набуде чинності в неділю. Катар розкрив деталі угоди між Ізраїлем та ХАМАС

також поділився деталями домовленостей. Та зауважив, що Катар і США виступають гарантами продовження переговорів для забезпечення повного виведення ізраїльських військ із Гази.

За його словами, перша фаза триватиме 42 дні та передбачатиме:

припинення вогню;

відведення ізраїльських військ від населених пунктів.

Він пояснив, що в перший день, 19 січня, буде звільнено трьох людей, на 7-й день - чотирьох, після цього щотижня ХАМАС повертатиме Ізраїлю по три заручники.

Після цього ізраїльські війська будуть розміщені вздовж кордону з Газою, що дасть змогу провести:

обмін полоненими;

передачу останків загиблих;

повернення переміщених осіб до своїх домівок.

Крім того, буде збільшено потік гуманітарної допомоги до всіх районів Гази, зокрема для відновлення лікарень, медичних центрів та пекарень. Він пояснив, що 600 вантажівок із гуманітарною допомогою щодня в'їжджатимуть у Сектор Гази.