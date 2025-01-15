Набуде чинності в неділю. Катар розкрив деталі угоди між Ізраїлем та ХАМАС

Прем’єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані під час пресконференції в Досі оголосив про досягнення угоди між Ізраїлем, Хамасом та іншими сторонами. Угода набуде чинності в неділю, 19 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію.
також поділився деталями домовленостей. Та зауважив, що Катар і США виступають гарантами продовження переговорів для забезпечення повного виведення ізраїльських військ із Гази.
За його словами, перша фаза триватиме 42 дні та передбачатиме:
Він пояснив, що в перший день, 19 січня, буде звільнено трьох людей, на 7-й день - чотирьох, після цього щотижня ХАМАС повертатиме Ізраїлю по три заручники.
Після цього ізраїльські війська будуть розміщені вздовж кордону з Газою, що дасть змогу провести:
Крім того, буде збільшено потік гуманітарної допомоги до всіх районів Гази, зокрема для відновлення лікарень, медичних центрів та пекарень. Він пояснив, що 600 вантажівок із гуманітарною допомогою щодня в'їжджатимуть у Сектор Гази.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що ХАМАС схвалив угоду з Ізраїлем про звільнення заручників у Секторі Газа і про припинення вогню. Свою відповідь угруповання передало посередникам.
Пізніше новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що заручників у Секторі Газа буде звільнено. Це станеться найближчим часом.
Незабаром ЗМІ оголосили, що Ізраїль досяг угоди щодо Сектора Газа, яка відкриває шлях до припинення вогню в цьому регіоні.
У рамках угоди терористи ХАМАС зобов'язалися поетапно звільнити ізраїльських заручників. Відомо, що, ймовірно, ХАМАС утримує 94 заручники. Першими мають бути звільнені 33 з них - діти, жінки, люди похилого віку та хворі люди.
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