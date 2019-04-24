НАБУ ждет Кононенко на допрос в четверг, - "Радио Свобода"

Допрос в Национальном антикоррупционном бюро соратника действующего президента и заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Игоря Кононенко по делу о масштабной энергетической афере назначен на четверг, 25 апреля. Об этом сообщили два независимых источника в правоохранительных органах, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В то же время, как отмечает агентство, в НАБУ эту информацию официально не подтвердили и не опровергли.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовали данные о расследовании масштабной аферы в сфере энергетики с участием экс-главы правления "Энергосети" Дмитрия Крючкова, которого разыскивали за вывод сотен миллионов гривен из "Запорожьеоблэнерго" весной - летом 2015 года.

Для проверки телефонных переговоров Крючкова с соратником действующего президента Украины Игорем Кононенко и бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами образцы передали экспертам в США, которые подтвердили принадлежность голосов на записях.

Фигуранты обсуждали незаконные способы получения контроля над государственными "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", а также распределение между участниками схемы значительных сумм.

Напомним, бывший депутат Дмитрий Крючков утверждает, что получал указания от окружения президента Петра Порошенко по работе компании "Энергомережа" с государственными облэнерго, в частности - от Игоря Кононенко.