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НАБУ заявило о задержании Чауса в "Феофании"

Автор: Дмитрий Левицкий

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о задержании экс-судьи Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении взятки. Речь о Николае Чаусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ и источник в правоохранительных органах.

"Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды", - заявили в НАБУ.

Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения, решение по которой должен завтра, 4 августа, принять Высший антикоррупционный суд Украины.

Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках

Напомним, в начале апреля Чауса якобы похитили в Кишиневе после того, как он не смог там получить политическое убежище. С того времени никто не знал, где находится Чаус, но была информация, что его вывезли на территорию Украины.

В прошлую пятницу Чаус нашелся в селе в Винницкой области. После чего его забрали сотрудники СБУ.

СБУ допросила Чауса о его похищении и взяла под защиту. Однако в НАБУ требовали отдать Чауса детективам, поскольку он фигурирует в деле о получении взятки.

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НАБУНиколай ЧаусЗадержание