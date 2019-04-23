НАБУ завершило служебное расследование по делу о коррупции в "оборонке"

Служебное расследование в отношении сотрудников НАБУ - фигурантов переписки, обнародованной журналистами "Наші гроші" о коррупции в "Укроборонпроме", завершено. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ отметили, что начали служебное расследование за неделю до публикации сюжета журналистов "Наші гроші". В ходе следствия, директор НАБУ Артем Сытник отстранил от должностных обязанностей руководителя Головного подразделения детективов и двух детективов этого подразделения.

Как сообщают в пресс-службе, Сытник ознакомился с результатами расследования 15 апреля. На следующий день материалы служебного расследования направили в Дисциплинарную комиссию.

"Итак, заключение и материалы служебного расследования предоставлено Дисциплинарной комиссии. И уже эта комиссия после изучения этих документов, определит, есть ли в действиях сотрудника НАБУ состав дисциплинарного проступка", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что служебное расследование осуществляли пять детективов. Было проведено 23 опросов. Детективы проверяли:

переписку НАБУ с ГК "Укроборонпром" и компании "Оптимумспецдеталь" относительно последней;

сокрытие материалов переписки;

возможное разглашение работниками НАБУ данных переписки посторонним лицам;

возможное получение подарков;

возможные неправомерных действия во время расследования дела относительно ПАО "Укрзализныци".

Напомним, сегодня сотрудники Государственного бюро расследования проводили обыски в здании НАБУ по этому делу. Проходила выемка документов, на что дал разрешение Печерский суд Киева. Причина в том, что информация Главной военной прокуратуры, которая была направлена в НАБУ в марте 2017 года, не получила развития в расследовании.