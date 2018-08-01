НАБУ завершило следствие по делу хищения средств "Госинвестпроекта"

Подозревают 8 человек в завладении 259,2 млн гривен, предназначенных для реализации "Госинвестпроектом" ряда национальных проектов

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило расследование в отношении 8 лиц, которых подозревают в завладении 259,2 млн гривен, предназначенных для реализации "Госинвестпроектом" ряда национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Как отмечают в НАБУ, 26 июля стороне защиты были открыты материалы уголовного производства для ознакомления. Речь идет о хищении средств в проекте "Качественная вода", предусматривающий установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны быть возведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Эти инициативы, на которые из госбюджета выделили более 500 млн гривен, так и не реализовали, а средства разворовали.

В коррупционной схеме задействовано прежнее руководство Госинвестпроекта. За украденные средства, в частности, было приобретено вертолет и самолет для личных нужд руководства, часть средств выведена за рубеж через подставные фирмы.

Должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах занимал Владислав Каськив. В сентябре 2014 года Кабинет министров принял решение ликвидировать "Госинвестпроект", возложив его функции на Министерство экономического развития и торговли.

Напомним, что в САП признали достаточными доказательства по делу "Госинвестпроекта".