НАБУ завершило расследование об ущербе "Черниговнефтегазгеологии" на 2 млн гривен

Иллюстративное фото (nabu.gov.ua)

Материалы уголовного производства получили девять подозреваемых

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили о завершении расследования по делу о нанесении ущерба государственному предприятию национальной компании "Надра Украины" "Черниговнефтегазгеология". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что 22 ноября материалы уголовного производства получили девять подозреваемых, а именно:

экс-директор госпредприятия НАК "Надра Украины" "Черниговнефтегазгеология";

главный инженер "Черниговнефтегазгеология";

директор частной компании и его заместитель;

пятеро работников Прилуцкой нефтегазоразведывательной экспедиции "Черниговнефтегазгеологии"

Они подозреваются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге. В Нацбюро ущерб оценили в 2,188 млн гривен.

Как известно, Черниговнефтегазгеология" - подразделение НАК "Надра Украины" - в июле 2016 года передало в аренду 248 бурильных труб стоимостью 2,188 млн гривен частной компании, которая предоставила их в субаренду другой структуре. Указанная структура должна была вернуть это оборудование в сентябре 2016 года, но фактически этого не сделала.

По версии следствия, работники Прилуцкой нефтегазоразведывательной экспедиции "Черниговнефтегазгеологии" с ведома директора и главного инженера госпредприятия подделали документы об отбраковки бурильного оборудования.

Напомним, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему руководству государственного предприятия "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон".