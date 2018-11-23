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НАБУ завершило розслідування про збитки "Чернігівнафтогазгеології" на 2 млн гривень

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 12:15
НАБУ завершило розслідування про збитки "Чернігівнафтогазгеології" на 2 млн гривень
Ілюстративне фото (nabu.gov.ua)

Матеріали кримінального провадження отримали дев'ять підозрюваних

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оголосили про завершення розслідування справи про нанесення збитків державному підприємству національної компанії "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Повідомляється, що 22 листопада матеріали кримінального провадження отримали дев'ять підозрюваних, а саме:

  • екс-директор держпідприємства НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія";
  • головний інженер "Чернігівнафтогазгеологія";
  • директор приватної компанії та його заступник;
  • п'ятеро працівників Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції "Чернігівнафтогазгеології"

Вони підозрюються у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні. В Нацбюро збиток оцінюється в 2,188 млн гривень.

Як відомо, Чернігівнафтогазгеологія" - підрозділ НАК "Надра України" - в липні 2016 року передало в оренду 248 бурильних труб вартістю 2,188 млн гривень приватній компанії, яка надала їх в суборенду іншій структурі. Зазначена структура повинна була повернути це обладнання у вересні 2016 року, але фактично цього не зробила.

За версією слідства, працівники Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції "Чернігівнафтогазгеології" з відома директора та головного інженера держпідприємства підробили документи про відбракування бурильного устаткування.

Нагадаємо, раніше детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишнього керівництва державного підприємства "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон".

 

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