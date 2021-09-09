НАБУ завершило расследование хищения газа почти на 200 млн гривен: под суд пойдут 6 человек

Как установило следствие, компания "Аркона Газ-Энергия" получило по заниженной схеме право на использование недр Свистункивсько-Червонолуцького газоконденсатного месторождения (Полтавская область). В итоге государству был нанесен ущерб на 196,8 млн гривен.

"9 сентября НАБУ и САП открыли материалы следствия стороне защиты для ознакомления", - уточняется в сообщении.

По уголовному производству проходит шесть подозреваемых, в том числе:

бывший заместитель директора по производству, экономики и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института (УкрГГРИ);

бывшая заведующая сектором геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти УкрГГРИ;

эксперт Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и директор компании "НПФ "Проект-Нефтегаз";

екс-директор компании "Аркона Газ-Энергия";

два инженера компании "НПФ "Проект-Нефтегаз".

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

По данным следствия, в период с 2016-го по 2017 год компании "НПФ " Проект-Нефтегаз" неоднократно обращалась за получением разрешения на использование газового месторождения. В апреле 2017 Полтавский областной совет согласовал его предоставление без проведения аукциона.

"После этого участники коррупционной схемы распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу указанного спецразрешения", - отметили в НАБУ.

Для этого фигуранты использовали несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления. В результате начальная цена разрешения была установлена на уровне 3,8 млн гривен. При этом она должна была составлять 200,6 млн гривен.

В июле 2020 НАБУ и САП сообщили организаторам коррупционной схемы о подозрении. Следствие устанавливает и других лиц, причастных к совершению преступления. Расследование в этой части выделены в отдельное уголовное производство.