НАБУ завершило розслідування розкрадання газу майже на 200 млн гривень: під суд підуть 6 осіб

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування розкрадання газу на суму 196,8 млн гривень. Під суд підуть шестеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.
Як встановило слідство, компанія "Аркона Газ-Енергія" отримало за заниженою схемою право на використання надр Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища (Полтавська область). У підсумку державі було завдано збитків на 196,8 млн гривень.
"9 вересня НАБУ і САП відкрили матеріали слідства стороні захисту для ознайомлення", - уточнюється в повідомленні.
У кримінальному провадженні проходить шість підозрюваних, у тому числі:
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
За даними слідства, в період з 2016-го по 2017 рік компанії "НПФ "Проєкт-Нафтогаз" неодноразово зверталася за отриманням дозволу на використання газового родовища. У квітні 2017 року Полтавська обласна рада погодила її надання без проведення аукціону.
"Після цього учасники корупційної схеми розподілили ролі і розробили план щодо заниження суми збору за видачу зазначеного спецдозволу", - зазначили в НАБУ.
Для цього фігуранти використовували неіснуючі показники проєктних виробок газу і конденсату, капітальних вкладень і експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування. В результаті початкова ціна дозволу була встановлена на рівні 3,8 млн гривень. При цьому вона повинна була становити 200,6 млн гривень.
У липні 2020 року НАБУ і САП повідомили організаторам корупційної схеми про підозру. Слідство встановлює й інших осіб, причетних до скоєння злочину. Розслідування в цій частині виділені в окреме кримінальне провадження.